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Адвокат обвинил дочь и зятя Трампа в сокрытии доходов
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    Адвокат обвинил дочь и зятя Трампа в сокрытии доходов

    11:17  18 Декабря 2017  /обновлено: 14:38  19 Декабря 2017
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    Адвокат обвинил дочь и зятя Трампа в сокрытии доходов

    Вашингтон, 18 декабря. На дочь президента США Иванку Трамп и ее супруга Джареда Кушнера подали в суд по обвинению в сокрытии части доходов, сообщает издание Politico.

    В частности, в исковом документе отмечается, что супруги не указали в налоговой декларации данные об активах 30 инвестиционных фондов, которыми они владеют. В некоторых случаях Кушнер отказывался предоставлять информацию из-за «некого соглашения о конфиденциальности», что, по словам адвоката, противоречит Акту об этике поведения государственных служащих США 1978 года.

    Адвокат требует, чтобы Иванка Трамп и ее супруг внесли необходимые изменения в декларацию о доходах и раскрыли данные о средствах, которые получают из ряда фондов, передает Infox.ru.

    В апреле 2017 года Белый дом официально сообщил, что доходы старшей дочери президента США и ее мужа составляют 740 млн долларов.

    Автор: Дима Оленин
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    #иванка трамп #доходы
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