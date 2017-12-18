Адвокат обвинил дочь и зятя Трампа в сокрытии доходов

Вашингтон, 18 декабря. На дочь президента США Иванку Трамп и ее супруга Джареда Кушнера подали в суд по обвинению в сокрытии части доходов, сообщает издание Politico.

В частности, в исковом документе отмечается, что супруги не указали в налоговой декларации данные об активах 30 инвестиционных фондов, которыми они владеют. В некоторых случаях Кушнер отказывался предоставлять информацию из-за «некого соглашения о конфиденциальности», что, по словам адвоката, противоречит Акту об этике поведения государственных служащих США 1978 года.

Адвокат требует, чтобы Иванка Трамп и ее супруг внесли необходимые изменения в декларацию о доходах и раскрыли данные о средствах, которые получают из ряда фондов, передает Infox.ru.

В апреле 2017 года Белый дом официально сообщил, что доходы старшей дочери президента США и ее мужа составляют 740 млн долларов.