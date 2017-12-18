Банду вымогателей, угрожавших бизнесмену, поймали в Подмосковье

Москва, 18 декабря. В Подмосковье задержали участников организованной группы, занимавшейся вымогательством денег у бизнесменов. Двое мужчин 28 и 30 лет под угрозой насилия требовали у 26-летнего предпринимателя 80 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, злоумышленники входили в банду, зарабатывавшую вымогательством за оказание покровительства предпринимателям.

В квартирах задержанных провели обыски, во время которых правоохранители обнаружили пистолеты с патронами, кастет, а также фальшивые удостоверения различных организаций. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».