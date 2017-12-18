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В МЧС рассказали о поисках бизнесмена из рухнувшего в Ангару вертолета
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    В МЧС рассказали о поисках бизнесмена из рухнувшего в Ангару вертолета

    11:06  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:06  18 Декабря 2017
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    В МЧС рассказали о поисках бизнесмена из рухнувшего в Ангару вертолета

    Иркутск, 18 декабря. Спасатели продолжают поиски предпринимателя Егора Б., находившегося на борту вертолета, потерпевшего крушение в акватории. Братском водохранилище. 

    Как стало известно ФАН, поиски продолжаются подо льдом, не исключается, что тело мужчины могло снести течением, а также на земле. Поиски осложняются очень плохой видимостью.

    Сотрудники МЧС не исключают, что  Баньщиков мог выбраться из воздушного судна до того, как вертолет проломил лед и ушел на дно, после этого он мог погибнуть от переохлаждения. 

    В причинах авиакрушения разбираются специалисты комиссии Межгосударственного авиационного комитета. Сейчас они работают на месте катастрофы. Столь позднее прибытие их на под Иркутск объяснили тем, что долгое время в распоряжении спасателей находились лишь фрагменты лопастей воздушного судна, а основную часть, с которой работают сотрудники МАК, не могли поднять со дна водохранилища.

    Напомним, вертолет принадлежащий частному лицу и находившийся в лизинге у Егора Баньщикова, потерпел крушение полторы недели назад на Братском водохранилище. На борту воздушного судна находились два человека. Сам вертолет удалось найти только спустя сутки, внутри него было только тело пилота.

    Предприниматель исчез бесследно.
     

    Автор: Алексей Громов
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