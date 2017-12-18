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Сирия сегодня: «Джебхат ан-Нусра» действует в Идлибе, главарь ИГИЛ у военных США
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    Сирия сегодня: «Джебхат ан-Нусра» действует в Идлибе, главарь ИГИЛ у военных США

    11:23  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:23  18 Декабря 2017
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    Сирия сегодня: «Джебхат ан-Нусра» действует в Идлибе, главарь ИГИЛ у военных США

    Сирия, 18 декабря. Сирийская арабская армия (САА) выбила террористов «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) из города Ханзир в Идлибе. Главарь «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) находится на американской базе. Правительственная армия зачистила высоты в Дамаске. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Битва за Идлиб

    Подразделения Сирийской арабской армии смогли установить контроль над городом Ханзир, который находится на юго-западе провинции Идлиб. Агентство FARS News опубликовало видео с празднованием победы бойцами САА.

    Сообщается, что освобождение города стало возможным после проведения военной операции против террористов «Джебхат ан-Нусра».

    Как сообщает телеканал 360, российское министерство обороны обвинило Соединенные Штаты в подготовке подразделений террористов, которые должны противостоять САА. По данным военного ведомства, костяк нового формирования составляют бывшие боевики «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры».

    Высоты в Дамаске

    Разгром боевиков террористической группировки «Исламское государство» в Сирийской Арабской Республике (САР) ознаменовал новый этап борьбы с терроризмом. Так, по информации военного руководства Сирии, следующая главная задача для официального Дамаска — уничтожение «Джебхат ан-Нусры». Подразделения САА уже успешно решают эту задачу.

    Сирия сегодня: «Джебхат ан-Нусра» действует в Идлибе, главарь ИГИЛ у военных США

    По данным сирийских СМИ, накануне правительственные силы при активной помощи Национальных сил обороны Сирии зачистили высоты аль-Ахмара, аль-Мактула и Хазана к северу от города Бейт-Джинн в провинции Дамаск.

    Главарь ИГИЛ1

    Военные Соединенных Штатов захватили лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра Аль-Багдади, в настоящий момент он находится на американской военной базе в Сирии. Об этом сообщает турецкая газета Yeni afak.

    Согласно информации источника издания, аль-Багдади был схвачен в Ираке, затем его доставили на американскую военную базу в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке САР. После этого он был переведен в опорный пункт рядом с городом Эль-Хасака. Кроме того, вместе с главарем «Исламского государства» американцы взяли в плен еще семь командиров организации. Один из них оказался гражданином Ирака.

    Заметим, что в середине июня министерство обороны Российской Федерации проверяло информацию о возможном уничтожении аль-Багдади после удара Воздушно-космических сил (ВКС) РФ 28 мая в окрестностях Ракки. Позднее Пентагон заявил, что главарь «Исламского государства» жив.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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