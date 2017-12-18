«Надо думать, куда зовешь»: лидер сторонников Саакашвили жестко раскритиковал политика

Киев, 18 декабря. Новый лидер сторонников бывшего президента Грузии, опального политика Михаила Саакашвили Егор Соболев жестко прокомментировал воскресные события в Киеве, где толпа, поддерживающая Саакашвили, едва не устроила штурм Октябрьского дворца.

Своим видением положения дел в украинской столице он поделился в сообщении в социальной сети Facebook, где жестко раскритиковал Саакашвили.

«Прежде чем призывать людей со сцены, надо думать, куда ты их зовешь. Каждый шаг должен быть просчитан и своевременно объяснен людям. Нам нужна была не толкотня с нацгвардейцами, многие из которых сами мечтают поскорее избавиться от коррупционеров, а уменьшение территории власти последних», — написал Соболев.

Соболев подчеркнул, что обязательно пообщается с Саакашвили на тему воскресных событий. Лидер сторонников экс-главы Одесской области пояснил, что, по его мнению, тех, «кто присасывается к энергии граждан, надо посылать подальше».

Напомним, 17 декабря многотысячная толпа поддерживающих преследуемого властями Украины Михаила Саакашвили собралась на марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко в центре Киева. В какой-то момент Саакашвили призвал своих сторонников штурмовать Октябрьский дворец. Произошло столкновение митингующих и силовиков.

Сам Саакашвили впоследствии заявил, что осаждать и штурмовать здание вовсе не призывал.