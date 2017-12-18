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Украина
«Надо думать, куда зовешь»: лидер сторонников Саакашвили жестко раскритиковал политика
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    «Надо думать, куда зовешь»: лидер сторонников Саакашвили жестко раскритиковал политика

    11:21  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:21  18 Декабря 2017
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    «Надо думать, куда зовешь»: лидер сторонников Саакашвили жестко раскритиковал политика

    Киев, 18 декабря. Новый лидер сторонников бывшего президента Грузии, опального политика Михаила Саакашвили Егор Соболев жестко прокомментировал воскресные события в Киеве, где толпа, поддерживающая Саакашвили, едва не устроила штурм Октябрьского дворца. 

    Своим видением положения дел в украинской столице он поделился в сообщении в социальной сети Facebook, где жестко раскритиковал Саакашвили.

    «Прежде чем призывать людей со сцены, надо думать, куда ты их зовешь. Каждый шаг должен быть просчитан и своевременно объяснен людям. Нам нужна была не толкотня с нацгвардейцами, многие из которых сами мечтают поскорее избавиться от коррупционеров, а уменьшение территории власти последних», — написал Соболев.

    Соболев подчеркнул, что обязательно пообщается с Саакашвили на тему воскресных событий. Лидер сторонников экс-главы Одесской области пояснил, что, по его мнению, тех, «кто присасывается к энергии граждан, надо посылать подальше».

    Напомним, 17 декабря многотысячная толпа поддерживающих преследуемого властями Украины Михаила Саакашвили собралась на марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко в центре Киева. В какой-то момент Саакашвили призвал своих сторонников штурмовать Октябрьский дворец. Произошло столкновение митингующих и силовиков. 

    Сам Саакашвили впоследствии заявил, что осаждать и штурмовать здание вовсе не призывал. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #киев #саакашвили #штурм #октябрьский дворец
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