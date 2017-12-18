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Бесполезное занятие: в ЛНР объяснили, почему не собираются договариваться с Киевом
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    Бесполезное занятие: в ЛНР объяснили, почему не собираются договариваться с Киевом

    11:14  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:14  18 Декабря 2017
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    Бесполезное занятие: в ЛНР объяснили, почему не собираются договариваться с Киевом

    Киев, 18 декабря. Действия киевского руководства не позволяют рассчитывать на конструктивный диалог в формате минских соглашений, но «Минск» сегодня является единственным способом достучаться до Европы и продемонстрировать нежелание Украины соблюдать свои обязательства. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МИД Луганской народной республики Владислав Дейнего.

    Бесполезное занятие: в ЛНР объяснили, почему не собираются договариваться с Киевом

    В рамках обсуждения действий ОБСЕ, представители которой все же зарегистрировали обстрел территории ЛНР с подконтрольной Вооруженным силам Украины территории, Дейнего заявил, такие заявления со стороны Европы показывают эффективность минских соглашений, передает «ПолитНавигатор»

    Бесполезное занятие: в ЛНР объяснили, почему не собираются договариваться с Киевом

    Он подчеркнул, что «с Киевом договориться невозможно, поэтому такой задачи в Минске нет».

    «У нас задача дать Европе понимание того, что это занятие абсолютно бесполезное. Но мы готовы к диалогу, мы выполняем свои обязательства, но Украина нам не дает шанса реализовать минские соглашения», — решительно подчеркнул он.

    Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после произошедшего в стране государственного переворота.

    Автор: Дана Балан
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    #донбасс #украина #минские соглашения #лнр #дейнего
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