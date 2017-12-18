Бывший житель Красноярска рассказал, как называют русских в Канаде

Оттава, 18 декабря. Россиян, переехавший в Канаду из Красноярска, рассказал о своей жизни после переезда. По словам мужчины, здесь неплохо относятся к русским.

«Это просто одна из стран на другом континенте, как-то особо ее не выделяют», - считает Алексей. При этом он заметил, что, конечно, можно столкнуться и с банальными стереотипами о том, что в России много пьют. Помимо этого, по его словам, русских здесь считают «стоиками» и «задирами».

Сейчас он вместе с женой живет в Ванкувере. По мнению Алексея, он уже неплохо разбирается в местном укладе жизни. Из приятных моментов он отметил местную инфраструктуру, а также отношение людей к приезжим, а среди недостатков - высокая стоимость жизни.

«Жить здесь дорого. Цены на жилье высокие, простые квартиры стоят от 350 тыс. долларов», – рассказал Алексей красноярскому изданию NewsLab.

Кроме того, мужчина уточнил, что и найти жилье в Канаде не так-то легко. Для этого нужно доказать свою платежеспособность, а также предоставить положительные рекомендации с прежнего места жительства.

Сейчас красноярец работает бариста в кофейне Ванкувера, но помимо этого ему приходится подрабатывать фотографом на различных мероприятиях. Цены на продукты, лекарства, мобильную связь такие высокие, что на развлечения у них с женой просто не остается средств.

«Аренда квартир начинается примерно от 1200 долларов в месяц, на еду мы тратим 700-800 долларов в месяц, медицинская страховка — 150$, сотовая связь — еще 100$, транспорт — 100-300$ в зависимости от активности. Развлечения — не, не слышали», – перечислил он.

Ранее своими впечатлениями о жизни в Канаде и России поделился защитник «Торонто» Крис Мавинга. В РФ 26-летний футболист играл за «Рубин» в сезоне 2013/14 годов, уточняет «Газета.ру».

По его словам, Канада по сравнению с Россией — рай. «В России есть хорошие люди, но они очень холодные, там трудно наладить контакты. В «Рубине» у меня не было проблем, но за пределами клуба я не чувствовал, что люди приветливы. А еще климат!», — заметил спортсмен.

