Турцию могут выгнать из НАТО из-за успехов России в Сирии

Москва, 18 декабря. Внешнеполитические победы Москвы на Ближнем Востоке вкупе с одновременными неудачами НАТО в регионе способствовали сближению России и Турции, создав раскол между Анкарой и североатлантическим альянсом. Дело может закончиться тем, что Турция станет первым в истории членом НАТО, исключенным из его рядов.

Таким мнением поделился эксперт-политолог Салман Рафи Шейх в статье для Global Research.

По его мнению, ближневосточные и соседствующие государства, наблюдая за успехами России в разрешении сирийского кризиса и эффективной борьбой с терроризмом, встали перед выбором, в какой части «геополитического спектра» они находятся. Анкара в последнее время недвусмысленно дает понять, что она однозначно не считает себя членом лагеря США, а является, скорее, союзником России.

Таким образом создалась достаточно уникальная ситуация, при которой государство-член североатлантического альянса поддерживает тесные отношения со страной, из-за которой фактически и была создана НАТО, указывает политолог.

Причина такой парадоксальной ситуации в том, что Россия действительно предложила в Сирии «активную антитеррористическую политику», резко контрастирующую с курсом НАТО, которая совершенно не продвинулась в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, добавил Шейх.

Положение дел и без того запутанное, а возможная совместная операция российских и турецких военнослужащих в Африне и вовсе может стать «последним гвоздем в крышку гроба» для членства Турции в НАТО, подытожил Шейх.