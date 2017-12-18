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Россия
Дорожные знаки в России разрешили вешать на здания и заборы
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    Дорожные знаки в России разрешили вешать на здания и заборы

    10:46  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:46  18 Декабря 2017
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    Дорожные знаки в России разрешили вешать на здания и заборы

    Москва, 18 декабря. Дорожные знаки разрешили устанавливать на заборах, ограждениях и зданиях, что предусматривает новый предварительный национальный стандарт.

    Как информирует издание «Известия», соответствующее нововведение касается лишь категории знаков парковки, таких, как «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена», «Остановка запрещена».

    Кроме того, стандарт затрагивает знаки направления размещения парковки (как бесплатной, так и платной).

    По словам одного из разработчиков проекта и главы проектно-технического комитета «Удобная дорога» Александра Шумского, в некоторых местах просто невозможно поставить опору под знак, а крепление таблички на стену помогает сделать ее заметнее для водителя, сообщает сетевое издание «360».

    Напомним, ранее депутаты Государственной думы подготовили пакет законопроектов, которые ужесточают нормы Уголовного кодекса России и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении организаторов и участников уличных гонок.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #дорожные знаки
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