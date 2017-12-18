Дорожные знаки в России разрешили вешать на здания и заборы

Москва, 18 декабря. Дорожные знаки разрешили устанавливать на заборах, ограждениях и зданиях, что предусматривает новый предварительный национальный стандарт.

Как информирует издание «Известия», соответствующее нововведение касается лишь категории знаков парковки, таких, как «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена», «Остановка запрещена».

Кроме того, стандарт затрагивает знаки направления размещения парковки (как бесплатной, так и платной).

По словам одного из разработчиков проекта и главы проектно-технического комитета «Удобная дорога» Александра Шумского, в некоторых местах просто невозможно поставить опору под знак, а крепление таблички на стену помогает сделать ее заметнее для водителя, сообщает сетевое издание «360».

Напомним, ранее депутаты Государственной думы подготовили пакет законопроектов, которые ужесточают нормы Уголовного кодекса России и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении организаторов и участников уличных гонок.