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Украина
Саакашвили рассекретил содержимое письма к Порошенко
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    Саакашвили рассекретил содержимое письма к Порошенко

    10:49  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:50  18 Декабря 2017
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    Саакашвили рассекретил содержимое письма к Порошенко

    Киев, 18 декабря. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что писал президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором призвал его начать политический диалог и отказаться от конфликта.

    Саакашвили рассказал, что передал послание Порошенко после того, как его освободили из-под стражи. Экс-президент Грузии также заверил, что его «обвинили неправильно».

    Лидер «Руха новых сил» считает, что у него нет никакого личного конфликта с украинским лидером. Он признался, что не ощущает неприязни к Порошенко и уважает пост главы государства.

    «Мне сказали, что через несколько дней президент готов встретиться. Но я сказал: «Нет, так не пойдет. Я не тот человек, который будет через заднюю дверь куда-то заходить», — передает слова  Саакашвили издание «ДС» со ссылкой на dt.ua.

    Бывший глава Одесской области настаивает на личном разговоре с Порошенко, в ходе которого собирается требовать прекращения коррупционных схем и отстранения от власти «выгодополучателей».

    Саакашвили рассекретил содержимое письма к Порошенко

    «Краденое они должны вернуть, но переход должен быть мирным. У страны нет двух лет», — заявил политик.

    Ранее ряд украинских изданий сообщил, что Михаил Саакашвили написал «примирительное» письмо Петру Порошенко. По словам бывшего главы оборонного ведомства Украины и лидера партии «Гражданская платформа» Анатолия Гриценко, в своем послании Саакашвили призвал Порошенко к старту переговоров в интересах страны, а также подверг критике киевское руководство.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #саакашвили
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