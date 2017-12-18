Саакашвили рассекретил содержимое письма к Порошенко

Киев, 18 декабря. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что писал президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором призвал его начать политический диалог и отказаться от конфликта.

Саакашвили рассказал, что передал послание Порошенко после того, как его освободили из-под стражи. Экс-президент Грузии также заверил, что его «обвинили неправильно».

Лидер «Руха новых сил» считает, что у него нет никакого личного конфликта с украинским лидером. Он признался, что не ощущает неприязни к Порошенко и уважает пост главы государства.

«Мне сказали, что через несколько дней президент готов встретиться. Но я сказал: «Нет, так не пойдет. Я не тот человек, который будет через заднюю дверь куда-то заходить», — передает слова Саакашвили издание «ДС» со ссылкой на dt.ua.

Бывший глава Одесской области настаивает на личном разговоре с Порошенко, в ходе которого собирается требовать прекращения коррупционных схем и отстранения от власти «выгодополучателей».

«Краденое они должны вернуть, но переход должен быть мирным. У страны нет двух лет», — заявил политик.

Ранее ряд украинских изданий сообщил, что Михаил Саакашвили написал «примирительное» письмо Петру Порошенко. По словам бывшего главы оборонного ведомства Украины и лидера партии «Гражданская платформа» Анатолия Гриценко, в своем послании Саакашвили призвал Порошенко к старту переговоров в интересах страны, а также подверг критике киевское руководство.