Экс-глава СБУ попросил создать новый орган «для борьбы с Россией»

Киев, 18 декабря. Представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук просит создать новый орган «для борьбы с Россией» в невоенной сфере «гибридной» войны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Марчук, экс-сотрудник СБУ, уверен, что в первую очередь Украине угрожает именно «гибридная война». Он заявил, что некая «доктрина главы Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) предполагает соотношение невоенных и военных действий в гибридной войне как 4:1».

«Обратите особое внимание на соотношение невоенных и военных действий в гибридной войне. Четыре к одному в пользу невоенных действий. Вот почему я предлагаю создать на государственном уровне небольшую структуру по координации противодействия именно в невоенном секторе гибридной войны», — написал Марчук.

Впрочем, о деталях так называемой структуры он ничего не сообщил.

Минувшим летом Марчук заявил, что Украина якобы «сделала самый весомый вклад в безопасность Соединенных Штатов».

В начале 90-х Евгений Марчук возглавлял Службу безопасности Украины. Как отмечают, за четыре года его работы на этом посту СБУ не возбудила ни одного дела по факту разворовывания государственной собственности, где бы фигурировали фамилии высоких должностных лиц. Сам Марчук со временем стал успешным политиком, работал в том числе в правительстве страны.