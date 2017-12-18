Газовый баллон взорвался в жилом доме в Крыму

Симферополь, 18 декабря. Газовый баллон взорвался в одном из жилых домов в селе Новониколаевка в Крыму. По предварительной информации, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Взрыв произошел в двухэтажном здании, говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Всего в ликвидации последствий взрыва газа участвуют более 20 человек и семь единиц техники.

По информации источника Федерального агентства новостей, сам дом не был газофицирован. Человек, проживающий в нем, использовал баллонный газ. Причиной взрыва стала утечка.

Пострадавшим оказался 68-летний пенсионер. В данный момент он находится в больнице.