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Газовый баллон взорвался в жилом доме в Крыму
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    Газовый баллон взорвался в жилом доме в Крыму

    10:19  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:20  18 Декабря 2017
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    Газовый баллон взорвался в жилом доме в Крыму

    Симферополь, 18 декабря. Газовый баллон взорвался в одном из жилых домов в селе Новониколаевка в Крыму. По предварительной информации, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

    Взрыв произошел в двухэтажном здании, говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Всего в ликвидации последствий взрыва газа участвуют более 20 человек и семь единиц техники.

    По информации источника Федерального агентства новостей, сам дом не был газофицирован. Человек, проживающий в нем, использовал баллонный газ. Причиной взрыва стала утечка.

    Пострадавшим оказался 68-летний пенсионер. В данный момент он находится в больнице.

    Автор: Дима Оленин
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    #крым #взрыв газа
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