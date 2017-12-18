Видеодайджест новостей, утро 18 декабря 2017 года

Турция строит стену на границе с Сирией
Общая протяженность
трехметровой бетонной стены, установленной в Латакии, на данный момент составляет семь километров. В настоящее время продолжается строительство еще двух пятикилометровых участков.
При строительстве стены Турция регулярно нарушает границу САР и присваивает себе целые населенные пункты, пользуясь тем, что в данный момент они находятся под контролем союзных ей боевиков.
Российский музыкант Алексей Воробьев выступил с благотворительным концертом в Луганске
Российский музыкант, актер, режиссер, посол доброй воли ООН и представитель России на Евровидении в 2011 году Алексей Воробьев выступил
с трехчасовой шоу-программой в ДК им. Ленина в столице ЛНР. Он представил свою новую группу «Френды» — дуэт молодых перспективных артистов. В зале собралось более двух тысяч зрителей. Публика, особенно это касается женской ее половины, очень живо встретила Воробьева.
В Киеве в результате столкновений пострадали 60 нацгвардейцев
В ходе столкновений между сторонниками лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили и правоохранителями в Киеве пострадали
60 бойцов Национальной гвардии Украины, 15 из них были госпитализированы.
В России официально стартовала президентская кампания 2018 года
Соответствующее постановление Совета Федерации было опубликовано
в «Российской газете».
Самовыдвиженцы и кандидаты от партий могут начинать процедуру своего официального выдвижения и подавать документы в ЦИК с понедельника, 18 декабря.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.