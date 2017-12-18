Видеодайджест новостей, утро 18 декабря 2017 года

При строительстве стены Турция регулярно нарушает границу САР и присваивает себе целые населенные пункты, пользуясь тем, что в данный момент они находятся под контролем союзных ей боевиков.

В России официально стартовала президентская кампания 2018 года

Соответствующее постановление Совета Федерации было опубликовано в «Российской газете».

Самовыдвиженцы и кандидаты от партий могут начинать процедуру своего официального выдвижения и подавать документы в ЦИК с понедельника, 18 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.