Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
МЧС предупреждает об усилении ветра в Печенгском районе Мурманской области
Весь мир
Видеодайджест новостей, утро 18 декабря 2017 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Видеодайджест новостей, утро 18 декабря 2017 года

    Турция строит стену на границе с Сирией. Российский музыкант Алексей Воробьев выступил с благотворительным концертом в Луганске.
    10:38 18 Декабря 2017
    5065

     

    Турция строит стену на границе с Сирией

    Видеодайджест новостей, утро 18 декабря 2017 года

    Общая протяженность трехметровой бетонной стены, установленной в Латакии, на данный момент составляет семь километров. В настоящее время продолжается строительство еще двух пятикилометровых участков.
    При строительстве стены Турция регулярно нарушает границу САР и присваивает себе целые населенные пункты, пользуясь тем, что в данный момент они находятся под контролем союзных ей боевиков.
     

    Российский музыкант Алексей Воробьев выступил с благотворительным концертом в Луганске

    Видеодайджест новостей, утро 18 декабря 2017 года
    Российский музыкант, актер, режиссер, посол доброй воли ООН и представитель России на Евровидении в 2011 году Алексей Воробьев выступил с трехчасовой шоу-программой в ДК им. Ленина в столице ЛНР. Он представил свою новую группу «Френды» — дуэт молодых перспективных артистов. В зале собралось более двух тысяч зрителей. Публика, особенно это касается женской ее половины, очень живо встретила Воробьева. 
     

    В Киеве в результате столкновений пострадали 60 нацгвардейцев

    Видеодайджест новостей, утро 18 декабря 2017 года

    В ходе столкновений между сторонниками лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили и правоохранителями в Киеве пострадали 60 бойцов Национальной гвардии Украины, 15 из них были госпитализированы.
     

    В России официально стартовала президентская кампания 2018 года

    Видеодайджест новостей, утро 18 декабря 2017 года

    Соответствующее постановление Совета Федерации было опубликовано в «Российской газете».
    Самовыдвиженцы и кандидаты от партий могут начинать процедуру своего официального выдвижения и подавать документы в ЦИК с понедельника, 18 декабря.
    Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

     

    Оглавление
    Закрыть