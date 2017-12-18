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Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Хомс
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Хомс

    10:22  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:22  18 Декабря 2017
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Хомс

    Москва, 18 декабря. 4 нарушения режима прекращения огня зафиксировали российские наблюдатели в Сирии, турецкие коллеги насчитали одно нарушение, о чем сообщается в бюллетене министерства обороны РФ.

    Как стало известно, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировала четыре случая стрельбы в провинциях: Дамаск – одно, Хомс – одно и Алеппо – два. 

    Турецкие коллеги сообщили об одном нарушении в провинции Дамаск.

    Ранее сообщалось, что бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS, возглавляется боевиками запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»)1 на севере провинция Хама. 

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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