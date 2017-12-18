Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Хомс

Москва, 18 декабря. 4 нарушения режима прекращения огня зафиксировали российские наблюдатели в Сирии, турецкие коллеги насчитали одно нарушение, о чем сообщается в бюллетене министерства обороны РФ.

Как стало известно, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировала четыре случая стрельбы в провинциях: Дамаск – одно, Хомс – одно и Алеппо – два.

Турецкие коллеги сообщили об одном нарушении в провинции Дамаск.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS, возглавляется боевиками запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»)1 на севере провинция Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.