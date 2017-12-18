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Самолет из Москвы в Цюрих приземлился в Германии из-за любительницы шампанского
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    Самолет из Москвы в Цюрих приземлился в Германии из-за любительницы шампанского

    10:30  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:32  18 Декабря 2017
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    Самолет из Москвы в Цюрих приземлился в Германии из-за любительницы шампанского

    Москва, 18 декабря. Пассажирскому авиалайнеру, совершающему рейс из Москвы в Цюрих, пришлось приземлиться в Германии из-за агрессивной пассажирки.

    Как сообщает «Deita.ru», 44-летняя женщина с русскими корнями из-за отказа членов экипажа в предоставлении дополнительного количества шампанского якобы схватила сотрудника за запястье, что стало причиной посадки самолета Airbus A320 в Штутгарте. После приземления женщину вывели из самолета с требованием заплатить 5000 евро. Она выплатила всю сумму наличными, однако экипаж отказался принимать ее на борт, и через 45 минут продолжил рейс в Цюрих.

    Похожий инцидент произошел в октябре, когда мужчине из Канады вместо игристого вина подали шампанское. Имеется информация, что он планирует подать в суд на авиакомпанию.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #москва #цюрих
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