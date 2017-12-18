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Украина
«Раненые мозги»: украинская писательница раскрыла причину войны в Донбассе
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    «Раненые мозги»: украинская писательница раскрыла причину войны в Донбассе

    10:27  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:27  18 Декабря 2017
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    «Раненые мозги»: украинская писательница раскрыла причину войны в Донбассе

    Киев, 18 декабря. Военный конфликт в Донбассе явился следствием «пророссийской политики», проводимой на территории Украины на протяжении десятков лет. Таким мнением поделилась известная украинская писательница Оксана Забужко. Она отметила, что война, в первую очередь информационная, идет на территории страны уже давно.

    Выступая на «Радио Свобода», литератор заявила, что, если бы украинские политики 25 лет назад «не поставили страну на паузу», ожидая команды от кураторов из Москвы, то жертв конфликта на востоке Украины было бы гораздо меньше.

    «Если бы 25 лет те самые политики не поставили страну на паузу и не ожидали, что им их московские кураторы скажут, что «мы возвращаемся, ребята — мы отыгрываем». Если бы они, засучив рукава, извините, ту самую границу с Россией строили, то сегодня там ребята не должны были бы, на той границе, стоять живым мясом», — заявила Забужко.

    Писательница также отметила, что на самом деле война на Украине (а не только в Донбассе) шла на протяжении всех лет независимости страны, и «раненых мозгов» в этой войне больше, чем убитых людей. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #война #конфликт #причины
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