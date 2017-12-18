Донбасс: 10 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

Донецк, 18 декабря. Районы десяти прифронтовых населенных пунктов Донецкой народной республики попали под обстрелы со стороны подразделений украинских силовиков. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По данным оперативного командования ДНР, за минувшие сутки ВСУ 17 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь открывался из гранатометов, минометов различного калибра, артиллерии и стрелкового оружия.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве Луганской народной республики заявили, что ВСУ за последние сутки 14 раз обстреляли позиции народной милиции.