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Россия
Военный эксперт объяснил, зачем России нужна новая армия на Дальнем Востоке
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    Военный эксперт объяснил, зачем России нужна новая армия на Дальнем Востоке

    9:55  18 Декабря 2017  /обновлено: 9:55  18 Декабря 2017
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    Военный эксперт объяснил, зачем России нужна новая армия на Дальнем Востоке

    Москва, 18 декабря. Российский военный эксперт, полковник Виктор Мураховский прокомментировал сообщения о появлении новой оборонной структуры на Дальнем Востоке. Создание армии ВВС и ПВО на Камчатке, по его мнению, необходимо для улучшения военного управления в регионе. 

    Помимо этого Мураховский указал и на усиление системы противовоздушной обороны и авиационной компоненты в этом регионе, пишет РИА Новости.

    О появлении новой армии на Камчатке ранее сообщила газета «Известия». По данным источника издания в Минобороны РФ, морская авиация и силы противовоздушной обороны (ПВО) Тихоокеанского флота (ТОФ) будут объединены, а штаб новой структуры будет располагаться на Камчатке.

    Создание этого образования начнется в 2018 году, уточнил собеседник газеты. В его компетенцию войдет контроль воздушной обстановки на Камчатке, Чукотке и в арктическом регионе. В дальнейшем зона ответственности может быть расширена, в частности, в нее могут войти Сахалин, Курилы, Японское и Охотское моря.

    Основу нового формирования составят дислоцированный в Елизово под Петропавловском-Камчатским 317-й смешанный авиационный полк и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО. Кроме того, оно будет включать авиационную часть, а также зенитные ракетные и радиотехнические войска.

    «Известия» пишут, что новое объединение будет создано для отслеживания угроз, а также противостояния внезапному авиаудару. 
     

    Автор: Алексей Громов
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    #армия #камчатка
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