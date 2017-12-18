Улюкаев ждет, когда ему передадут теплые вещи и деньги в СИЗО

Москва, 18 декабря. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассчитывает, что в ближайшее время ему передадут теплые вещи и переведут деньги на банковскую карту.

В настоящее время он находится в следственном изоляторе «Кремлевский централ», который расположен на территории «Матросской тишины».

По словам заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии столицы Евы Меркачевой, в камере немного прохладно, поэтому пока ему выдадут теплую одежду из резерва изолятора, передает «РИА Новости».

«Он (Улюкаев — Прим.ред.) рассчитывает, что ему переведут деньги на банковскую карту, и он сможет заказывать определенные продукты и горячие обеды, пользуясь внутренним электронным магазином в СИЗО», — отметила она.

Ранее российский экс-министр рассказал о своей первой ночи в СИЗО, а также сообщил о местной еде.

Напомним, на прошлой неделе Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении крупной взятки от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина.