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Общество
Улюкаев ждет, когда ему передадут теплые вещи и деньги в СИЗО
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    Улюкаев ждет, когда ему передадут теплые вещи и деньги в СИЗО

    9:52  18 Декабря 2017  /обновлено: 9:52  18 Декабря 2017
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    Улюкаев ждет, когда ему передадут теплые вещи и деньги в СИЗО

    Москва, 18 декабря. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассчитывает, что в ближайшее время ему передадут теплые вещи и переведут деньги на банковскую карту.

    В настоящее время он находится в следственном изоляторе «Кремлевский централ», который расположен на территории «Матросской тишины». 

    По словам заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии столицы Евы Меркачевой, в камере немного прохладно, поэтому пока ему выдадут теплую одежду из резерва изолятора, передает «РИА Новости»

    Улюкаев ждет, когда ему передадут теплые вещи и деньги в СИЗО

    «Он (Улюкаев — Прим.ред.) рассчитывает, что ему переведут деньги на банковскую карту, и он сможет заказывать определенные продукты и горячие обеды, пользуясь внутренним электронным магазином в СИЗО», — отметила она. 

    Ранее российский экс-министр рассказал о своей первой ночи в СИЗО, а также сообщил о местной еде.

    Напомним, на прошлой неделе Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении крупной взятки от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина.  

    Автор: Дана Балан
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    #улюкаев #взятка #сечин #сизо #матросская тишина
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