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Общество
Стритрейсинг на миллион: в Госдуме хотят ужесточить наказание за уличные гонки
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    Стритрейсинг на миллион: в Госдуме хотят ужесточить наказание за уличные гонки

    10:03  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:03  18 Декабря 2017
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    Стритрейсинг на миллион: в Госдуме хотят ужесточить наказание за уличные гонки

    Москва, 18 декабря. Депутаты Государственной думы подготовили пакет законопроектов, которые ужесточают нормы Уголовного кодекса России и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении организаторов и участников уличных гонок. Об этом рассказал заместитель главы комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный.

    Согласно приведенным данным, так называемые стритрейсеры могут быть приговорены к тюремному заключению сроком на один год, либо лишиться прав. Организаторам уличных соревнований может грозить лишение свободы сроком до двух лет или штраф в размере до 1 млн рублей.

    Кроме того, в Госдуме намерены увеличить сумму штрафа за вождение автомобиля после лишения прав до 50 тыс. рублей, а также приравнять езду по тротуарам к хулиганству, передает издание «Известия». 

    Ранее правительство РФ внесло поправки в правила дорожного движения: в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов водителям придется надевать специальные светоотражающие жилеты или куртки.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #госдума #гонки #стритрейсеры
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