Стритрейсинг на миллион: в Госдуме хотят ужесточить наказание за уличные гонки

Москва, 18 декабря. Депутаты Государственной думы подготовили пакет законопроектов, которые ужесточают нормы Уголовного кодекса России и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении организаторов и участников уличных гонок. Об этом рассказал заместитель главы комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный.

Согласно приведенным данным, так называемые стритрейсеры могут быть приговорены к тюремному заключению сроком на один год, либо лишиться прав. Организаторам уличных соревнований может грозить лишение свободы сроком до двух лет или штраф в размере до 1 млн рублей.

Кроме того, в Госдуме намерены увеличить сумму штрафа за вождение автомобиля после лишения прав до 50 тыс. рублей, а также приравнять езду по тротуарам к хулиганству, передает издание «Известия».

Ранее правительство РФ внесло поправки в правила дорожного движения: в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов водителям придется надевать специальные светоотражающие жилеты или куртки.