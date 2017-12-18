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Чикагская биржа начала торги фьючерсами на биткоин
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    Чикагская биржа начала торги фьючерсами на биткоин

    9:40  18 Декабря 2017  /обновлено: 9:40  18 Декабря 2017
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    Чикагская биржа начала торги фьючерсами на биткоин

    Чикаго, 18 декабря. Чикагская товарная биржа Group вечером в воскресенье начала торговлю фьючерсами на биткоин. Об этом передает агентство Associated Press. 

    По данным агентства, начальная стоимость фьючерсных договоров на январь будущего года составляла 20,65 тыс. долларов, но уже через три часа — 18,8 тыс. долларов. 

    Отмечается, что на бирже торгуются контракты не на саму криптовалюту, а на ее индекс. Курс биткоина в минувшее воскресенье, 17 декабря, пробил новую историческую отметку — 20 тыс. долларов.  

    Ранее специалисты рассказали, как долго продолжится рост курса самой популярной криптовалюты. 

    Автор: Дана Балан
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