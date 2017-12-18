Чикагская биржа начала торги фьючерсами на биткоин

Чикаго, 18 декабря. Чикагская товарная биржа Group вечером в воскресенье начала торговлю фьючерсами на биткоин. Об этом передает агентство Associated Press.

Digital currency Bitcoin futures open at $20,650 before slipping slightly on the Chicago Mercantile Exchange. https://t.co/eak5sZ4r35 — The Associated Press (@AP) December 18, 2017

По данным агентства, начальная стоимость фьючерсных договоров на январь будущего года составляла 20,65 тыс. долларов, но уже через три часа — 18,8 тыс. долларов.

Отмечается, что на бирже торгуются контракты не на саму криптовалюту, а на ее индекс. Курс биткоина в минувшее воскресенье, 17 декабря, пробил новую историческую отметку — 20 тыс. долларов.

Ранее специалисты рассказали, как долго продолжится рост курса самой популярной криптовалюты.