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Эксперт раскрыл смысл встречи посла России с замглавы Госдепа: «Шэннон — ключ ко многим решениям»
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    Эксперт раскрыл смысл встречи посла России с замглавы Госдепа: «Шэннон — ключ ко многим решениям»

    10:09  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:09  18 Декабря 2017
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    Эксперт о встрече посла РФ в США с замгоссекретаря: Шэннон является ключом ко многим решениям

    Посол РФ в США Анатолий Антонов встретится с замглавы Госдепа Томасом Шэнноном, встреча состоится сегодня. Напомним, американский чиновник курирует политические вопросы. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства США, дипломаты обсудят деловые вопросы, касающиеся взаимодействия двух государств. СМИ не будут допущены к этой встрече.

    Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что у этой встречи есть не только дипломатический, но и содержательный смысл.

    «Шэннон стоит за многими решениями Госдепартамента, он курирует российско-американские отношения с самого начала. Многие сходятся во мнении, что именно он может стать госсекретарем в случае отставки Тиллерсона. На мой взгляд, Шэннон является ключом ко многим решениям, поэтому именно с него, как говорят многие, и стоит начинать. Хотя я бы не был излишне оптимистичен, если говорить о возможных результатах этой встречи. Тем не менее, именно он является тем человеком, с которым Антонову хотелось бы встретиться с самого начала», — говорит политический аналитик.

    По словам Владимира Брутера, стороны с высокой долей вероятности будут обсуждать ситуацию в Северной Корее и Афганистане.

    «Именно Шэннон в данном случае может способствовать либо не способствовать созданию некой базы совместных подходов в российско-американских отношениях», — продолжает эксперт.

    Эксперт о встрече посла РФ в США с замгоссекретаря: Шэннон является ключом ко многим решениям

    Несмотря на это, Брутер предупредил, что сам факт встречи на этом дипломатическом уровне не говорит о том, что российско-американские отношения в ближайшее время улучшатся.

    «Но есть необходимость уточнить целый ряд вопросов, в первую очередь это северокорейский вопрос, который в большей степени интересует американскую сторону. Насколько я знаю, Антонов с самого начала добивался того, чтобы такие встречи имели место и были постоянными», — подытожил Владимир Брутер.

    Напомним, ранее Анатолий Антонов говорил о том, что американские ведомства настроены на конструктивный диалог с отечественной стороной.

    «Отношение ко мне в Госдепартаменте США и других ведомствах, где я успел побывать за это время, приветливое и доброжелательное», — отмечал Антонов.

    Вместе с тем, он говорил о  плачевном состоянии российско-американских отношений и считал, что Белому дому стоит пересмотреть неконструктивную линию отношений с Кремлем.

     

    Автор: Михаил Блинов
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    #россия #сша #политика
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