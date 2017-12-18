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Политика
Сын Каддафи заявил о намерении баллотироваться в президенты Ливии
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    Сын Каддафи заявил о намерении баллотироваться в президенты Ливии

    9:49  18 Декабря 2017  /обновлено: 9:50  18 Декабря 2017
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    Сын Каддафи заявил о намерении баллотироваться в президенты Ливии
     Триполи, 18 декабря. Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи намерен 
    участвовать в выборах президента страны, которые могут состояться в середине 2018 года. Об этом журналистам местных СМИ сообщил его представитель Басем аль-Хашими аль-Суль.

    «Сейф аль-Ислам будет баллотироваться на предстоящие президентские выборы», — сказал он.

    Аль Суль также уточнил, что Каддафи-младший намерен договориться со всеми сторонами конфликта в Ливии и обеспечить безопасность и стабильность в стране, пишет «Газета.ру».

    Автор: Алексей Громов
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    #выборы #президент #ливия #каддафи #сын
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