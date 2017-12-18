Сын Каддафи заявил о намерении баллотироваться в президенты Ливии



Триполи, 18 декабря. Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи намерен

участвовать в выборах президента страны, которые могут состояться в середине 2018 года. Об этом журналистам местных СМИ сообщил его представитель Басем аль-Хашими аль-Суль.

«Сейф аль-Ислам будет баллотироваться на предстоящие президентские выборы», — сказал он.

Аль Суль также уточнил, что Каддафи-младший намерен договориться со всеми сторонами конфликта в Ливии и обеспечить безопасность и стабильность в стране, пишет «Газета.ру».