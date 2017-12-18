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В Амурской области родственник-уголовник убил ребенка и спрятал труп в подвал
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    В Амурской области родственник-уголовник убил ребенка и спрятал труп в подвал

    9:24  18 Декабря 2017  /обновлено: 9:24  18 Декабря 2017
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    В Амурской области родственник-уголовник убил ребенка и спрятал труп в подвал

    Комсомольск-на-Амуре, 18 декабря. Тело убитого четырехлетнего ребенка обнаружили в подвале жилого дома в Амурской области. Подозреваемый в жестоком преступлении уже задержан. Им оказался родной брат сожителя матери малыша.

    О трагедии в поселке Широкий города Райчихинска сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. В ведомстве уточнили, что мальчик безвестно исчез в ночь на 16 декабря. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Следователи при осмотре квартиры, где проживал ребенок, и территории, прилегающий к дому, обнаружили его тело. Труп находился в технологическом отверстии подвального помещения под окном квартиры.

    В тот же день, 16 декабря, был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался 24-летний родной брат сожителю матери погибшего ребенка, ранее судимый за преступления против собственности и убийство. Из мест лишения свободы он освободился в феврале этого года.

    По версии следствия, мужчина попросился переночевать и ночью, пока все спали, убил ребенка, после чего попытался скрыться. В ходе допроса злоумышленник сознался в содеянном, дал признательные показания. Сейчас он заключен под стражу.

     Расследование уголовного дела продолжается.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #убийство #ребенок #амурская область
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