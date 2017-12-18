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Путин распорядился выделить Дагестану и Новгородской области 4,3 млрд руб дотаций
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    Путин распорядился выделить Дагестану и Новгородской области 4,3 млрд руб дотаций

    10:00  18 Декабря 2017
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    Путин распорядился выделить Дагестану и Новгородской области 4,3 млрд руб дотаций

    Москва, 18 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился в текущем году выделить бюджетам Дагестана и Новгородской области 4,3 миллиарда рублей дотаций для обеспечения равновесия бюджетов регионов. Текст соответствующего документа опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. 

    Согласно тексту распоряжения, Дагестану и Новгородской области необходимо выделить дотации — 3,2 млрд и 1,1 млрд рублей соответственно.

    Путин распорядился выделить Дагестану и Новгородской области 4,3 млрд руб дотаций

    «Выделить в 2017 году из резервного фонда президента РФ министерству финансов России бюджетные ассигнования для предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ», — следует из сообщения. 

    Путин распорядился выделить Дагестану и Новгородской области 4,3 млрд руб дотаций

    Напомним, в июле текущего года глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему региону необходимо увеличение федеральных дотаций. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #дагестан #дотации
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