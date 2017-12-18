Путин распорядился выделить Дагестану и Новгородской области 4,3 млрд руб дотаций

Москва, 18 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился в текущем году выделить бюджетам Дагестана и Новгородской области 4,3 миллиарда рублей дотаций для обеспечения равновесия бюджетов регионов. Текст соответствующего документа опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту распоряжения, Дагестану и Новгородской области необходимо выделить дотации — 3,2 млрд и 1,1 млрд рублей соответственно.

«Выделить в 2017 году из резервного фонда президента РФ министерству финансов России бюджетные ассигнования для предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ», — следует из сообщения.

Напомним, в июле текущего года глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему региону необходимо увеличение федеральных дотаций.

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