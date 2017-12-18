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Посол России в США встретится с замгоссекретаря в Вашингтоне
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    Посол России в США встретится с замгоссекретаря в Вашингтоне

    9:33  18 Декабря 2017  /обновлено: 9:33  18 Декабря 2017
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    Посол России в США встретится с замгоссекретаря в Вашингтоне

    Москва, 18 декабря. Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Томас Шеннон в понедельник встретится с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Госдепартамента.

    Согласно приведенным данным, «замгоссекретаря Шеннон проведёт рабочий ланч с российским послом в США Анатолием Антоновым».

    Как стало известно, дипломаты встретятся в 20.30 мск. При этом беседа будет закрыта для прессы.

    Посол России в США встретится с замгоссекретаря в Вашингтоне

    Напомним, ранее американский посол в РФ Джон Хантсман признался, что граждане США жаждут улучшения отношений Вашингтона и Москвы, равно как и россияне. 


     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #сша
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