Польшу стравливают с Россией: политолог рассказал, как США приносят Европу в жертву

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский уверен, что Украина не способна одержать победу в случае военного противостояния с Российской Федерацией. Об этом он заявил во время своего визита в Соединенные Штаты. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Комментируя решение Канады разрешить компаниям поставлять вооружение на Украину, глава польского МИД отметил, что украинские власти нуждаются в вооружении из-за рубежа для «сдерживания сепаратизма в Донбассе».

«Надо было этого ожидать — раньше или позже все же это оружие начнет поступать на Украину», — заявил Ващиковский.

Ващиковский заметил, что в настоящий момент Польша оказывает определенную помощь Украине и передает некоторые элементы военного снаряжения. Однако он добавил, что это не летальное оружие.

Европу приносят в жертву

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФАН заявление главы польского МИД.

«Господин Ващиковский не открыл здесь ничего нового. Даже глава националистического батальона партии «Гражданский корпус» Андрей Билецкий (основатель украинского движения «Азов» — Прим. ФАН) признавал, что ВСУ не способны к прямому столкновению, долговременному сдерживанию ВС РФ. Что касается поставок оружия, я не совсем доверяю господину Ващиковскому и Польше в целом, потому что страны Восточной Европы через посредников вполне успешно продавали Украине оружие, которое осталось еще с советских времен. Все это оружие использовалось на территории Донбасса. Но, безусловно, упоминание слова «сепаратизм» говорит о том, что Польша признала факт гражданской войны на Украине. Это больше не поддержка концепции об «агрессии России».

В заявлении господина Ващиковского также можно уловить некоторое недовольство тем, что фактически Европу, в том числе и Польшу, стравливают с Россией. Но при этом саму же Европу приносят в жертву. Экономические потери от введения санкций несут страны Европейского союза, включая Польшу. Это связано, в том числе, с снижением товарооборота в условиях не лучшего состояния мировой экономики. Санкции в любом случае наносят ущерб национальным экономикам стран ЕС. По сути, американцы через посредника — Канаду — финансируют войну в Донбассе и заставляют Европу эту войну поддерживать. От этого конфликта уже все устали. Польша раздражена США», — пояснил Богдан Безпалько.

Как ранее сообщала «Газета.ru», президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США и Канаду за решения по летальному оружию.