Сборные России и Сирии по баскетболу провели товарищеский матч в Дамаске

Дамаск, 18 декабря. В Дамаске на стадионе Аль-Фейха состоялся товарищеский матч по баскетболу между командами ветеранов национальных сборных Российской Федерации и Сирии.

Завершился матч вничью со счетом 44:44.

Как рассказал председатель Россотрудничетсва Алексей Фролов, идея провести товарищеский матч означает то, что российские военные хотя и уходят из САР, «но Россия никуда не уходит».

«Мы с братским сирийским народом играем в баскетбол, занимаемся спортом, думаем о подрастающем поколении, о молодежи», — добавил Фролов.

Отметим, что матч проведен в рамках спортивного праздника под девизом «Россия — Сирия: баскетбол, объединяющий страны», передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащие МПЦ ВС РФ, участвующие в отправке инженерной техники и вооружения из Сирии в Россию, вернулись в пункт постоянной дислокации.