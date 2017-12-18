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Сборные России и Сирии по баскетболу провели товарищеский матч в Дамаске
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    Сборные России и Сирии по баскетболу провели товарищеский матч в Дамаске

    9:16  18 Декабря 2017  /обновлено: 9:16  18 Декабря 2017
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    Сборные России и Сирии по баскетболу провели товарищеский матч в Дамаске

    Дамаск, 18 декабря. В Дамаске на стадионе Аль-Фейха состоялся товарищеский матч по баскетболу между командами ветеранов национальных сборных Российской Федерации и Сирии.

    Завершился матч вничью со счетом 44:44. 

    Как рассказал председатель Россотрудничетсва Алексей Фролов, идея провести товарищеский матч означает то, что российские военные хотя и уходят из САР, «но Россия никуда не уходит».

    «Мы с братским сирийским народом играем в баскетбол, занимаемся спортом, думаем о подрастающем поколении, о молодежи», — добавил Фролов.

    Отметим, что матч проведен в рамках спортивного праздника под девизом «Россия — Сирия: баскетбол, объединяющий страны», передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащие МПЦ ВС РФ, участвующие в отправке инженерной техники и вооружения из Сирии в Россию, вернулись в пункт постоянной дислокации.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #дамаск #баскетбол
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