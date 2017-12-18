Полиция Финляндии обыскала дом автора статьи о слежке за российскими военными

Хельсинки, 18 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Финляндии провели обыски в доме журналистки Лауры Халминен, соавтора статьи в издании Helsingin Sanomat о слежке за российскими военнослужащими. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Сообщается, что обыски прошли минувшим вечером, 17 декабря. Финская полиция изъяла мобильные устройства корреспондентки, а также планшет и несколько флешек.

Стражи порядка в ходе обысков заявили, что подозревают Халминен в раскрытии тайной информации, связанной с национальной безопасностью, сообщает «Газета.Ru».

В свою очередь представительница СМИ сообщила, что перед этим ликвидировала жесткий диск своего компьютера, чтобы не раскрывать источники информации.

Напомним, ранее финское издание разместило материал, в котором говорится об институте разведки в городе Тиккакоски, где якобы ведется наблюдение за российскими военнослужащими в Ленинградском округе.