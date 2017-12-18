Встал на путь терроризма: в администрации Порошенко прокомментировали акцию Саакашвили

Киев, 18 декабря. В администрации президента Украины Петра Порошенко полагают, что экс-лидер Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили встал «на путь терроризма».

Источник в администрации украинского президента заявил, что грузинский политик «перешагнул все рамки дозволенного, направив своих сторонников штурмовать концертный зал, где находились сотни детей и их родители», передает «ПолитНавигатор».

Также прокомментировала ситуацию первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Она считает, что Саакашвили представляет угрозу для граждан страны.

«Это терроризм, это реальная опасность жизни и здоровью украинцев. Это должно получить публичное осуждение парламента», — осудила действия Саакашвили Геращенко.

Напомним, в прошедшее воскресенье, 17 декабря, соратники одиозного политика устроили потасовку с киевской полицией при попытке штурмом взять Октябрьский дворец, где, согласно предварительной информации, будет расположен штаб координационного центра «Михомайдана».

Ранее Саакашвили заявил, что готов разговаривать с Порошенко только о его увольнении.