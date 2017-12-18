Ирак: 17 террористов ИГИЛ ликвидированы в результате авиаудара по тоннелю боевиков

Багдад, 18 декабря. В результате авиаудара иракских ВВС по секретному тоннелю террористов ликвидированы 17 боевиков террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Iraqi News.

По данным издания, авиаудар был нанесен к западу от города Анбар. Среди ликвидированных террористов были иностранные боевики. Также в результате удара был разрушен большой тайник с оружием и боеприпасами.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что военные США схватили в Ираке и доставили на одну из военных баз в Сирии главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Но эксперты усомнились в правдивости информации, отмечает Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.