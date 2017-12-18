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Ирак: 17 террористов ИГИЛ ликвидированы в результате авиаудара по тоннелю боевиков
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    Ирак: 17 террористов ИГИЛ ликвидированы в результате авиаудара по тоннелю боевиков

    8:19  18 Декабря 2017  /обновлено: 8:19  18 Декабря 2017
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    Ирак: 17 террористов ИГИЛ ликвидированы в результате авиаудара по тоннелю боевиков

    Багдад, 18 декабря. В результате авиаудара иракских ВВС по секретному тоннелю террористов ликвидированы 17 боевиков террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Iraqi News.

    По данным издания, авиаудар был нанесен к западу от города Анбар. Среди ликвидированных террористов были иностранные боевики. Также в результате удара был разрушен большой тайник с оружием и боеприпасами.

    Ранее турецкие СМИ сообщили, что военные США схватили в Ираке и доставили на одну из военных баз в Сирии главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Но эксперты усомнились в правдивости информации, отмечает Газета.ru.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #террористы #игил #ирак #боевики
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