Ирак: неизвестный кинул ручную гранату в полицейский патруль в городе Киркук

Багдад, 18 декабря. Неизвестный кинул ручную гранату в полицейский патруль в районе Тисин в городе Киркук.

Как пишут иракские СМИ, для экстренной помощи в район Тэсин в Киркуке был отправлен патруль полиции. О количестве жертв и пострадавших информации пока нет.

Войска провели операцию по безопасности на дороге Дибис-Хавия, расчесывая территорию для убежищ исламского государства1.

1 Организация запрещена на территории РФ.