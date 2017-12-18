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Ирак: неизвестный кинул ручную гранату в полицейский патруль в городе Киркук
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    Ирак: неизвестный кинул ручную гранату в полицейский патруль в городе Киркук

    8:13  18 Декабря 2017  /обновлено: 8:13  18 Декабря 2017
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    Ирак: неизвестный кинул ручную гранату в полицейский патруль в городе Киркук

    Багдад, 18 декабря. Неизвестный кинул ручную гранату в полицейский патруль в районе Тисин в городе Киркук.

    Как пишут иракские СМИ, для экстренной помощи в район Тэсин в Киркуке был отправлен патруль полиции. О количестве жертв и пострадавших информации пока нет.

    Войска провели операцию по безопасности на дороге Дибис-Хавия, расчесывая территорию для убежищ исламского государства1.

    Ирак: неизвестный кинул ручную гранату в полицейский патруль в городе Киркук

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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