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Донбасс: стало известно о 14 обстрелах ВСУ территории ЛНР
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    Донбасс: стало известно о 14 обстрелах ВСУ территории ЛНР

    8:11  18 Декабря 2017  /обновлено: 8:11  18 Декабря 2017
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    Донбасс: стало известно о 14 обстрелах ВСУ территории ЛНР

    Луганск (ЛНР), 18 декабря. В оборонном ведомстве Луганской народной республики заявили, что ВСУ за последние сутки 14 раз обстреляли позиции народной милиции.

    По уточненным данным киевские силовики открывали огонь по окрестностям населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Логвиново, Калиновка, Желобок, Калиново-Борщеватое и Христовое.

    ВСУ вели обстрелы, используя стрелковое оружие и артустановки 122 мм, гранатометы СПГ и АГС, минометы 82 и 120 мм, а также вооружение БМП. О погибших и раненых среди мирных жителей и личного состава не сообщается.

    Автор: Константин Терехов
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    #всу #донбасс #лнр #обстрелы
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