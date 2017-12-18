Сирия: САА при поддержке Национальных сил обороны «зачистила» высоты в Дамаске

Дамаск, 18 декабря. Разгром запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ1 в Сирии ознаменовал начало нового этапа борьбы с терроризмом.

По данным руководства САР, следующая «большая задача» для государства – уничтожение незаконного вооруженного формирования «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), которая уже начинает успешно решаться правительственными войсками.

Как пишут сирийские СМИ, накануне правительственным войскам при поддержке Национальных сил обороны Сирии удалось зачистить высоты аль-Ахмара, аль-Мактула и Хазана к северу от города Бейт-Джинн в провинции Дамаск.

1 Организация запрещена на территории РФ.