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Переговоры Путина и Трампа способствуют укреплению безопасности — посол РФ в США
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    Переговоры Путина и Трампа способствуют укреплению безопасности — посол РФ в США

    8:00  18 Декабря 2017
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    Переговоры Путина и Трампа способствуют укреплению безопасности — посол РФ в США

    Вашингтон, 18 декабря. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что частые телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа способствуют укреплению международной безопасности. 

    Как сообщает РИА Новости, дипломат уточнил — за последнюю неделю президенты России и США дважды беседовали по телефону, что подтверждает факт того, что «наши страны нужны друг другу».

    Кроме того, по мнению российского посла, успешное предотвращение террористической атаки на Петербург, благодаря полученной от ЦРУ информации, показывает, чего Россия и США могут добиться вместе.

    Переговоры Путина и Трампа способствуют укреплению безопасности — посол РФ в США

    Как напоминает «Газета.ru», телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся накануне утром. Российский президент поблагодарил коллегу за помощь, и гарантировал, что российские спецслужбы будут действовать подобным образом.

    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #дональд трамп #россия #сша #анатолий антонов
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