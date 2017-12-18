Пальмира, Алеппо, Дейр-эз-Зор: эксперты оценили военные успехи РФ в Сирии

Пальмира, 18 декабря. Эксперты оценивают военные операции и мирные усилия России в Сирии.

Как рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок, с военной точки зрения действия России в Сирии можно оценивать как победу, достигнутую малыми средствами.

«С нашей стороны сделано все. Но мы не можем быть большими сирийцами, чем сами сирийцы, поэтому дальнейший успех политического урегулирования в Сирии лежит исключительно на военно-политическом руководстве этой страны», – добавил Ходаренок.

По его словам, Пальмира, Алеппо, Хомс, Латакия, Дэйр-эз-Зор – эти и многие другие сирийские названия становятся привычными россиянам благодаря участию российской армии в борьбе с терроризмом.

Другой эксперт — эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина считает, что без участия России с запрещенной террористической группировкой «Исламское государство»1 покончено бы не было.

«Нынешние решения показывают, что все риски грамотно оценены, основная задача выполнена, и Сирия для России не станет вторым Афганистаном», – подчеркнула Супонина.

1 Организация запрещена на территории РФ.