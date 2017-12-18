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Политика
Пальмира, Алеппо, Дейр-эз-Зор: эксперты оценили военные успехи РФ в Сирии
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    Пальмира, Алеппо, Дейр-эз-Зор: эксперты оценили военные успехи РФ в Сирии

    7:52  18 Декабря 2017  /обновлено: 6:39  19 Декабря 2017
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    Пальмира, Алеппо, Дейр-эз-Зор: эксперты оценили военные успехи РФ в Сирии

    Пальмира, 18 декабря.  Эксперты оценивают военные операции и мирные усилия России в Сирии.

    Как рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок, с военной точки зрения действия России в Сирии можно оценивать как победу, достигнутую малыми средствами.

    «С нашей стороны сделано все. Но мы не можем быть большими сирийцами, чем сами сирийцы, поэтому дальнейший успех политического урегулирования в Сирии лежит исключительно на военно-политическом руководстве этой страны», – добавил Ходаренок.

    По его словам, Пальмира, Алеппо, Хомс, Латакия, Дэйр-эз-Зор – эти и многие другие сирийские названия становятся привычными россиянам благодаря участию российской армии в борьбе с терроризмом. 

    Другой эксперт — эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина считает, что без участия России с запрещенной террористической группировкой «Исламское государство»1 покончено бы не было. 

    «Нынешние решения показывают, что все риски грамотно оценены, основная задача выполнена, и Сирия для России не станет вторым Афганистаном», – подчеркнула Супонина.

    Пальмира, Алеппо, Дейр-эз-Зор: эксперты оценили военные успехи РФ в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #пальмира
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