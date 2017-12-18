Сирия: армия САР уничтожила полевого командира наемников в провинции Хама

Хама, 18 декабря. Правительственная армия Сирийской Арабской Республики проводит военную операцию по ликвидации боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) на северо-востоке провинции Хама. Об этом сообщает интернет-ресурс «Сурия аль-Эн».

Армия САР в минувшее воскресенье заняла город Мшейрфа. В настоящее время сирийские военные преследуют террористов возле города Хальфая, сообщает издание.

В результате артиллерийского удара по позициям боевиков был уничтожен полевой командир «ан-Нусры» Салахаддин аш-Шишани.

Командование армии Сирии перебросило на северо-восток Хамы дополнительные силы, чтобы начать операцию по освобождению пограничной с Турцией провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что сирийские военнослужащие при поддержке ВКС РФ ликвидировали более 20 боевиков на севере провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.