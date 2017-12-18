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Сирия: армия САР уничтожила полевого командира наемников в провинции Хама
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    Сирия: армия САР уничтожила полевого командира наемников в провинции Хама

    7:51  18 Декабря 2017  /обновлено: 7:51  18 Декабря 2017
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    Сирия: армия САР уничтожила полевого командира наемников в провинции Хама

    Хама, 18 декабря. Правительственная армия Сирийской Арабской Республики проводит военную операцию по ликвидации боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) на северо-востоке провинции Хама. Об этом сообщает интернет-ресурс «Сурия аль-Эн».

    Армия САР в минувшее воскресенье заняла город Мшейрфа. В настоящее время сирийские военные преследуют террористов возле города Хальфая, сообщает издание.

    В результате артиллерийского удара по позициям боевиков был уничтожен полевой командир «ан-Нусры» Салахаддин аш-Шишани.

    Командование армии Сирии перебросило на северо-восток Хамы дополнительные силы, чтобы начать операцию по освобождению пограничной с Турцией провинции Идлиб. 

    Сирия: армия САР уничтожила полевого командира наемников в провинции Хама

    Ранее сообщалось, что сирийские военнослужащие при поддержке ВКС РФ ликвидировали более 20 боевиков на севере провинции Хама.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #хама #джебхат ан-нусра #аш-шишани
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