Сирия: армия САР уничтожила полевого командира наемников в провинции Хама
Хама, 18 декабря. Правительственная армия Сирийской Арабской Республики проводит военную операцию по ликвидации боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) на северо-востоке провинции Хама. Об этом сообщает интернет-ресурс «Сурия аль-Эн».
Армия САР в минувшее воскресенье заняла город Мшейрфа. В настоящее время сирийские военные преследуют террористов возле города Хальфая, сообщает издание.
В результате артиллерийского удара по позициям боевиков был уничтожен полевой командир «ан-Нусры» Салахаддин аш-Шишани.
Командование армии Сирии перебросило на северо-восток Хамы дополнительные силы, чтобы начать операцию по освобождению пограничной с Турцией провинции Идлиб.
Ранее сообщалось, что сирийские военнослужащие при поддержке ВКС РФ ликвидировали более 20 боевиков на севере провинции Хама.
1 Организация запрещена на территории РФ.