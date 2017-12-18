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Политика
Сирия: военнослужащие загрузили вооружение в Тартусе для отправки в РФ
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    Сирия: военнослужащие загрузили вооружение в Тартусе для отправки в РФ

    7:40  18 Декабря 2017  /обновлено: 6:37  19 Декабря 2017
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    Сирия: военнослужащие загрузили вооружение в Тартусе для отправки в РФ

    Москва, 18 декабря. Военнослужащие Международного противоминного центра ВС России, участвующие в отправке инженерной техники и вооружения из Сирии в Россию, вернулись в пункт постоянной дислокации.

    Как передает телеканал «Звезда», в торжественном мероприятии приняли участие руководство инженерных войск, представители «Юнармии», ветеранских организаций, родственники и члены семей прибывших военных.

    Отмечается, что в пункте материально-технического обеспечения РФ в Сирии – Тартус – были загружены бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», специальная инженерная техника и робототехнические комплексы «Уран-6».

    Как добавили в центре, уникальное оборудование российских инженеров и опыт разминирования позволил в кратчайшие сроки организовать подготовку специалистов в армии Сирии. Представители центра подготовили 830 специалистов из состава вооруженных сил САР. 

    Сирия: военнослужащие загрузили вооружение в Тартусе для отправки в РФ

    Автор: Алия Садыкова
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