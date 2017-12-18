ВКС РФ получат два истребителя пятого поколения Су-57 в 2018 году

Москва, 18 декабря. Воздушно-космические силы (ВКС) России получат в 2018 году два новейших сверхманевренных истребителя Су-57. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, уникальные боевые машины получит 929-й Государственный летно-испытательный центр. В ГЛИЦ проведут испытания истребителя и подготовят руководство по его летной эксплуатации.

Напомним, специалисты 929-го Государственного летно-испытательного центра уже знакомы с предсерийным прототипом Су-57 — Т-50. Ранее они испытывали работу некоторых его систем, в том числе радиолокационной станции и вооружения.

Специалисты уверены, что российский истребитель Су-57 сможет успешно противостоять разработанным в США боевым машинам пятого поколения F-35 и F-22. Российский самолет сможет разгоняться 2,6 тыс. км/ч и совершать перелеты на расстояние до 4,3 тыс. км.