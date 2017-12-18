Глава МИД Польши спрогнозировал результат войны между Россией и Украиной

Вашингтон, 18 декабря. Министр иностранных дел Польши, находясь в США, заявил, что в случае военного конфликта Украина не одержит победу над Россией.

Как передает РИА Новости, таким образом Витольд Ващиковский прокомментировал решение правительства Канады разрешить компаниям поставлять оружие киевским властям.

«Надо было этого ожидать, — раньше или позже, все же, это оружие начнет поступать в Украину», — заявил глава польской дипломатии, слова которого передает «Польское радио».

При этом Витольд Ващиковский не стал отрицать, что Варшава также передает Киеву определенное вооружение. Также глава МИД Польше не исключил поставки на Украину и летального вооружения.

Как напоминает «Газета.ru», ранее Оттава уже одобрила поставки киевским властям летального оружия, а Вашингтон намерен выделить Украине 350 млн долларов «военной» помощи.

