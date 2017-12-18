Фото нового варианта формы хоккейной сборной России на ОИ-2018 появились в Сети

Москва, 18 декабря. Фотографии альтернативной формы олимпийской сборной России по хоккею, на которой нет изображения российского флага и герба, появились в Сети.

По информации агентства «Р-Спорт», форма российских хоккеистов, в которой они будут выступать на зимних Играх-2018, претерпела большие изменения.

Герб РФ на новой форме сборной по хоккею заменен на силуэт игрока https://t.co/7z6gJII8Gc pic.twitter.com/ghXiEK2fuM — Р-Спорт (@rsportru) December 17, 2017

На новом комплекте герб заменят на силуэт спортсмена, передает телеканал «360».

Согласно требованиям Международного олимпийского комитета (МОК), на форме российских хоккеистов не должно быть ни национального герба, ни эмблемы Федерации хоккея России.

Свитера будут сделаны из красной и белой ткани, на груди будет выполнена надпись Olympic athlete from Russia.

Напомним, ранее в МОК рассказали, какой должна быть форма российских спортсменов на Олимпиаде.