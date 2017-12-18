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Политика
Эксперт назвал основную цель новых антироссийских санкций США
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    Эксперт назвал основную цель новых антироссийских санкций США

    7:38  18 Декабря 2017  /обновлено: 7:38  18 Декабря 2017
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    Эксперт назвал основную цель новых антироссийских санкций США

    Москва, 18 декабря. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал заявление главы дипломатического ведомства Украины Павла Климкина о том, что США готовят пакет новых антироссийских ограничений, которые якобы главным образом коснутся российских олигархов. 

    По мнению эксперта, «главной целью новых антироссийских санкций действительно могут быть олигархи». 

    Он напомнил, что в начале февраля в Вашингтоне презентуют так называемый закрытый доклад якобы «о связях российских олигархов с Кремлем», сообщает «Свободная пресса».

    Эксперт назвал основную цель новых антироссийских санкций США

    Эти данные, по словам политолога, будут использованы для того, чтобы оказывать давление на олигархов и тех людей, которые зарабатывают деньги на территории России, но хранят средства за рубежом.

    «Часто их компании оказываются налоговыми резидентами других стран. Давление на них — один из каналов, через который попытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в канун выборов», — подчеркнул Данюк. 

    Эксперт уверен, что «США пытаются вселить недоверие и вражду между представителями крупного бизнеса и властью».

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #украина #олигархи
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