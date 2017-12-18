Эксперт назвал основную цель новых антироссийских санкций США

Москва, 18 декабря. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал заявление главы дипломатического ведомства Украины Павла Климкина о том, что США готовят пакет новых антироссийских ограничений, которые якобы главным образом коснутся российских олигархов.

По мнению эксперта, «главной целью новых антироссийских санкций действительно могут быть олигархи».

Он напомнил, что в начале февраля в Вашингтоне презентуют так называемый закрытый доклад якобы «о связях российских олигархов с Кремлем», сообщает «Свободная пресса».

Эти данные, по словам политолога, будут использованы для того, чтобы оказывать давление на олигархов и тех людей, которые зарабатывают деньги на территории России, но хранят средства за рубежом.

«Часто их компании оказываются налоговыми резидентами других стран. Давление на них — один из каналов, через который попытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в канун выборов», — подчеркнул Данюк.

Эксперт уверен, что «США пытаются вселить недоверие и вражду между представителями крупного бизнеса и властью».