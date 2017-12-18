Руководство «Локомотива» утвердит бюджет на 2018 год

Москва, 18 декабря. Столичный «Локомотив» близок к финальному определению своих финансовых планов на будущий год.

По имеющимся данным, прошедшей осенью дважды рассматривалась и корректировалась смета на будущий календарный год.

«В ноябре совет директоров создал комиссию, которая совместно с менеджментом «Локомотива» должна была доработать бюджет и в окончательном виде внести его на рассмотрение высшим руководством клуба», — рассказал знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника, документ рассмотрят в понедельник, 18 декабря, пишут «Известия».

Напомним, по итогам первого круга чемпионата России по футболу сезона-2017/18 столичный «Локомотив» занимает первую строчку. Команда Юрия Семина оставила позади прямых конкурентов — петербургский «Зенит» и московский «Спартак».