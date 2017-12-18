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Что станет с планетой: появилось видео последствий выдергивания «пробки» со дна океана
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    Что станет с планетой: появилось видео последствий выдергивания «пробки» со дна океана

    7:02  18 Декабря 2017  /обновлено: 7:02  18 Декабря 2017
    30608

    Что станет с планетой: появилось видео последствий выдергивания «пробки» со дна океана

    Москва, 18 декабря. На видеохостинге YouTube авторы каналам Vivid Maps представили, что будет с нашей планетой, в случае если выдернуть «пробку» со дна мирового океана.

    Небольшой 17-секундный ролик показывает, какой может быть Земля, если в один прекрасный день на дне Марианской впадины навсегда откроется отверстие диаметров в 10 метров.

    При этом не уточняется, куда конкретно может утекать вода, что, впрочем, в данном случае неважно. Куда интереснее, как будет выглядеть голубая планета, если «слить» с ее поверхности воду.

    Как оказалось, на все про все понадобится три миллиона лет, ну и планета к тому времени будет не такой уж и голубой, а больше коричневой.

    Автор: Константин Терехов
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    #земля
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