Что станет с планетой: появилось видео последствий выдергивания «пробки» со дна океана

Москва, 18 декабря. На видеохостинге YouTube авторы каналам Vivid Maps представили, что будет с нашей планетой, в случае если выдернуть «пробку» со дна мирового океана.

Небольшой 17-секундный ролик показывает, какой может быть Земля, если в один прекрасный день на дне Марианской впадины навсегда откроется отверстие диаметров в 10 метров.

При этом не уточняется, куда конкретно может утекать вода, что, впрочем, в данном случае неважно. Куда интереснее, как будет выглядеть голубая планета, если «слить» с ее поверхности воду.

Как оказалось, на все про все понадобится три миллиона лет, ну и планета к тому времени будет не такой уж и голубой, а больше коричневой.