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Общество
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Украина
Азаров ответил на критику украинского бюджета со стороны послов
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    Азаров ответил на критику украинского бюджета со стороны послов

    6:59  18 Декабря 2017  /обновлено: 6:59  18 Декабря 2017
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    Азаров ответил на критику украинского бюджета со стороны послов

    Киев, 18 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал слова иностранных послов о бюджете страны на 2018 год.

    Как написал он в своем аккаунте в Facebook, по данным «Украинской неправды» «послы 20 стран раскритиковали украинский бюджет на 2018 год».

    Азаров отметил, что при этом «их ничего не коробит и ничего не возмущает».

    Экс-премьер также задался вопросом, где бы еще иностранные послы «так нагло и бесцеремонно» могли вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

    «Какое уж тут «Слава Украине»? Кроме слов позора ничего и быть не может», - добавил он. 

    Ранее Азаров рассказал о «реальных» шансах Украины вступить в ЕС. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о реальных шансах Украины вступить в Европейский союз. Азаров обрушился с критикой на президента Украины Петра Порошенко, главу правительства Владимира Гройсмана и других представителей украинской власти, которые «создают у украинцев ложные иллюзии относительно вступления Украины в ЕС и НАТО».

    Азаров ответил на критику украинского бюджета со стороны послов

    Автор: Алия Садыкова
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