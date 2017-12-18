Азаров ответил на критику украинского бюджета со стороны послов

Киев, 18 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал слова иностранных послов о бюджете страны на 2018 год.

Как написал он в своем аккаунте в Facebook, по данным «Украинской неправды» «послы 20 стран раскритиковали украинский бюджет на 2018 год».

Азаров отметил, что при этом «их ничего не коробит и ничего не возмущает».

Экс-премьер также задался вопросом, где бы еще иностранные послы «так нагло и бесцеремонно» могли вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

«Какое уж тут «Слава Украине»? Кроме слов позора ничего и быть не может», - добавил он.

Ранее Азаров рассказал о «реальных» шансах Украины вступить в ЕС. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о реальных шансах Украины вступить в Европейский союз. Азаров обрушился с критикой на президента Украины Петра Порошенко, главу правительства Владимира Гройсмана и других представителей украинской власти, которые «создают у украинцев ложные иллюзии относительно вступления Украины в ЕС и НАТО».