Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Де Мистура: ООН может подготовить предложения по соглашению между Дамаском и оппозицией
Технологии
ESA показало Марс «в полный рост»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ESA показало Марс «в полный рост»

    6:58  18 Декабря 2017  /обновлено: 6:58  18 Декабря 2017
    1959

    ESA показало Марс «в полный рост»

    Париж , 18 декабря. Группа ученых из Европейского космического агентства (ESA) сделала уникальный снимок поверхности Красной планеты с помощью космического зонда Mars Express. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

    На снимке видны мельчайшие детали марсианского ландшафта, включая небольшие вулканы, каньоны, разломы и равнины. Фото сделано 19 июня текущего года во время движения зонда с севера на юг над поверхностью планеты. На изображение попала область Марса от экватора до ледяного покрова на севере планеты.

    Ранее Газета.ru сообщила, что NASA показало эволюцию самого молодого на Земле острова, который появился в результате извержения вулкана в 2014 году. Эксперты отмечают, что наблюдение за ним поможет лучше понять происходящие на Марсе процессы.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #марс #фото #esa
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть