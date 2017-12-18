ESA показало Марс «в полный рост»

Париж , 18 декабря. Группа ученых из Европейского космического агентства (ESA) сделала уникальный снимок поверхности Красной планеты с помощью космического зонда Mars Express. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

На снимке видны мельчайшие детали марсианского ландшафта, включая небольшие вулканы, каньоны, разломы и равнины. Фото сделано 19 июня текущего года во время движения зонда с севера на юг над поверхностью планеты. На изображение попала область Марса от экватора до ледяного покрова на севере планеты.

#Mars upside down. The Red Planet seen with north at the bottom, and the equator at the top in this image from the Mars Express spacecrafthttps://t.co/gOnxZHvBA8 pic.twitter.com/XdgcnEazSX — ESA (@esa) December 14, 2017

Ранее Газета.ru сообщила, что NASA показало эволюцию самого молодого на Земле острова, который появился в результате извержения вулкана в 2014 году. Эксперты отмечают, что наблюдение за ним поможет лучше понять происходящие на Марсе процессы.