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Экс-глава МИ-6 рассказал, кто является главным инициатором санкций против России
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    Экс-глава МИ-6 рассказал, кто является главным инициатором санкций против России

    6:47  18 Декабря 2017  /обновлено: 6:48  18 Декабря 2017
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    Экс-глава МИ-6 рассказал, кто является главным инициатором санкций против России

    Лондон, 18 декабря. Бывший руководитель службы британской внешней разведки МИ-6 Джон Сойерс рассказал, кто является главным инициатором санкций против России.

    Как говорится в опубликованном в Интернете докладе Комитета палаты лордов по делам ЕС, антироссийские санкции Европейского союза в основном определялись Германией и Францией.

    ТАСС уточняет, что указываемая в документе причина антироссийских действий Берлина и Парижа – «следствие трудностей переговорного процесса и неспособности имплементировать последовательно заключенные минские соглашения».

    Экс-глава МИ-6 рассказал, кто является главным инициатором санкций против России

    При этом, по словам Джона Сойерса, который возглавлял МИ-6 с 2009 по 2014 годы, Лондон не имел большого влияния в Евросоюзе по вопросам санкций, направленных против России.

    «Мы находились вне основного процесса разработки политики по отношению к Украине, что и было причиной применения санкций», — резюмировал бывший дипломат и госслужащий.

    Автор: Константин Терехов
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