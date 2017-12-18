Экс-глава МИ-6 рассказал, кто является главным инициатором санкций против России

Лондон, 18 декабря. Бывший руководитель службы британской внешней разведки МИ-6 Джон Сойерс рассказал, кто является главным инициатором санкций против России.

Как говорится в опубликованном в Интернете докладе Комитета палаты лордов по делам ЕС, антироссийские санкции Европейского союза в основном определялись Германией и Францией.

ТАСС уточняет, что указываемая в документе причина антироссийских действий Берлина и Парижа – «следствие трудностей переговорного процесса и неспособности имплементировать последовательно заключенные минские соглашения».

При этом, по словам Джона Сойерса, который возглавлял МИ-6 с 2009 по 2014 годы, Лондон не имел большого влияния в Евросоюзе по вопросам санкций, направленных против России.