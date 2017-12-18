На Тихоокеанском флоте России создается новая армия ВВС и ПВО

Москва, 18 декабря. Морскую авиацию и силы ПВО Тихоокеанского флота объединят в составе мощной армии со штабом на Камчатке в 2018 году.

Как пишет газета «Известия», новое объединение включит в себя авиационную дивизию и дивизию сил ПВО.

Отмечается, что военные будут контролировать воздушную обстановку на Камчатке, Чукотке и в арктическом регионе.

Эксперты рассказали, что создание армии ВВС и ПВО по соседству с Аляской говорит о наращивании ударного потенциала Тихоокеанского флота.

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