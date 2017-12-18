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Политика
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Общество
На Тихоокеанском флоте России создается новая армия ВВС и ПВО
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    На Тихоокеанском флоте России создается новая армия ВВС и ПВО

    6:47  18 Декабря 2017  /обновлено: 6:47  18 Декабря 2017
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    На Тихоокеанском флоте России создается новая армия ВВС и ПВО

    Москва, 18 декабря. Морскую авиацию и силы ПВО Тихоокеанского флота объединят в составе мощной армии со штабом на Камчатке в 2018 году.

    Как пишет газета «Известия», новое объединение включит в себя  авиационную дивизию и дивизию сил ПВО.

    Отмечается, что военные будут контролировать воздушную обстановку на Камчатке, Чукотке и в арктическом регионе.

    Эксперты рассказали, что создание армии ВВС и ПВО по соседству с Аляской говорит о наращивании ударного потенциала Тихоокеанского флота.

    Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что Московское высшее командное училище взрастило плеяду выдающихся военачальников. Президент РФ Владимир Путин поздравил преподавателей, курсантов и выпускников Московского высшего общевойскового командного училища Минобороны РФ со столетием основания, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Автор: Алия Садыкова
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