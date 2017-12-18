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Новый флагманский кроссовер BMW X7 заметили на дорожных тестах
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    Новый флагманский кроссовер BMW X7 заметили на дорожных тестах

    6:53  18 Декабря 2017  /обновлено: 6:53  18 Декабря 2017
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    Новый флагманский кроссовер BMW X7 заметили на дорожных тестах

    Мюнхен, 18 декабря. Немецкий автомобильный концерн BMW приступил к очередному этапу дорожного испытания нового флагманского кроссовера X7. Фотографии нового автомобиля попали в Сеть. 

    Напомним, официальная презентация BMW X7 запланирована на 2019 год. Экстерьер кроссовера оценить достаточно трудно, поскольку создатели тщательно замаскировали автомобиль под камуфляжной пленкой, пишет «Ньюинформ».

    По словам некоторых специалистов, в тестах принимал участие кроссовер с серийной оптикой и радиаторной решеткой. Впрочем, все остальные изменения не так важны, полагают эксперты.

    Напомним, концепт BMW X7 был презентовал в ходе Франкфуртского автосалона, но получил изрядную порцию критики со стороны дизайнеров. В связи с этим в концерне решили доработать экстерьер машины.

    Автор: Дана Балан
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    #концерн #автомобиль #bmw x7
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