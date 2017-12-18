Новый флагманский кроссовер BMW X7 заметили на дорожных тестах

Мюнхен, 18 декабря. Немецкий автомобильный концерн BMW приступил к очередному этапу дорожного испытания нового флагманского кроссовера X7. Фотографии нового автомобиля попали в Сеть.

Scooped! Next year's new #BMW X7 is caught out on test https://t.co/0ubRs3xXQz — CAR magazine (@CARmagazine) December 17, 2017

Напомним, официальная презентация BMW X7 запланирована на 2019 год. Экстерьер кроссовера оценить достаточно трудно, поскольку создатели тщательно замаскировали автомобиль под камуфляжной пленкой, пишет «Ньюинформ».

По словам некоторых специалистов, в тестах принимал участие кроссовер с серийной оптикой и радиаторной решеткой. Впрочем, все остальные изменения не так важны, полагают эксперты.

Напомним, концепт BMW X7 был презентовал в ходе Франкфуртского автосалона, но получил изрядную порцию критики со стороны дизайнеров. В связи с этим в концерне решили доработать экстерьер машины.