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Израиль нанес ответный удар по тренировочному лагерю ХАМАС в секторе Газа
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    Израиль нанес ответный удар по тренировочному лагерю ХАМАС в секторе Газа

    6:38  18 Декабря 2017  /обновлено: 6:38  18 Декабря 2017
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    Израиль нанес ответный удар по тренировочному лагерю ХАМАС в секторе Газа

    Тель-Авив, 18 декабря. Израиль в ответ на ракетный обстрел своей территории ракетами нанес авиаудар по тренировочному лагерю движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом со ссылкой на пресс-службу военного ведомства еврейского государства сообщает ТАСС.

    «В ответ на ракеты, запущенные по югу Израиля, самолеты ВВС нанесли удары по тренировочному лагерю ХАМАС в северной части сектора Газа», — цитирует израильских военных агентство.

    По данным военного ведомства, ударом поражены три структуры на территории лагеря и «элементы террористической инфраструктуры».

    Ранее RT сообщила, что со стороны сектора Газа по территории Израиля нанесен ракетный удар. Всего было выпущено две ракеты. О пострадавших не сообщается. По данным СМИ, одна ракета упала во дворе дома, причинив материальный ущерб.

    Автор: Виталий Малясев
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    #израиль #авиаудар #хамас #секторгаза
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