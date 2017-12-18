Израиль нанес ответный удар по тренировочному лагерю ХАМАС в секторе Газа

Тель-Авив, 18 декабря. Израиль в ответ на ракетный обстрел своей территории ракетами нанес авиаудар по тренировочному лагерю движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом со ссылкой на пресс-службу военного ведомства еврейского государства сообщает ТАСС.

«В ответ на ракеты, запущенные по югу Израиля, самолеты ВВС нанесли удары по тренировочному лагерю ХАМАС в северной части сектора Газа», — цитирует израильских военных агентство.

По данным военного ведомства, ударом поражены три структуры на территории лагеря и «элементы террористической инфраструктуры».

Ранее RT сообщила, что со стороны сектора Газа по территории Израиля нанесен ракетный удар. Всего было выпущено две ракеты. О пострадавших не сообщается. По данным СМИ, одна ракета упала во дворе дома, причинив материальный ущерб.